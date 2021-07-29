Кремль встревожили учения НАТО у границ России

Активность Североатлантического альянса у российских границ России обязывает предпринимать меры по обеспечению безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

В Грузии стартовали учения Agile Spirit 2021 («Проворный дух — 2021») с участием 12 стран — членов НАТО, а также Азербайджана, Грузии и Украины. «Это лишнее подтверждение того, что НАТО со своей военной инфраструктурой [находится] вокруг наших границ, не просто вокруг - а соприкасается с нашими границами», — цитирует ТАСС Пескова.

«Это, конечно, предмет для очень внимательного отслеживания с нашей стороны. Главное — это обязывает нас принимать меры для обеспечения нашей безопасности. Это то, о чем неоднократно говорил и президент, и министр обороны, и на самых различных уровнях наши представители», — сказал представитель Кремля.

НАТО не скрывает, кто является главным противником альянса, и важно, чтобы сценарий Agile Spirit 2021 не подразумевал завуалированных действий в отношении России, отметил пресс-секретарь.

Учения стартовали 26 июля. В них задействованы более 2,5 тысячи военнослужащих из Азербайджана, Великобритании, Германии, Грузии, Испании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, США, Турции, Украины и Эстонии. Более 1,5 тысячи из них — грузинские военнослужащие, еще 700 — американские.