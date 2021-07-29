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Google впервые в России оштрафовали за нарушение закона

Источник:
РИА Новости
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Фото: Ryan J. Quick / Attribution License

Таганский суд Москвы оштрафовал Google за нарушение российского законодательства в области хранения персональных данных, сообщила пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.

«Компании назначено наказание в виде административного штрафа в размере трех миллионов рублей», — сказала пресс-секретарь суда РИА Новости.

Протокол выписали за невыполнение оператором обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения и уточнения персональной информации о гражданах России с использованием баз данных на территории страны.

Максимальное наказание для юрлица предусматривает взыскание в размере шести миллионов рублей.

В 2020 году за аналогичное правонарушение оштрафовали компании Facebook и Twitter — на четыре миллиона рублей каждую.

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