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Российская армия получит первые десять систем С-500 «Прометей»

Источник:
ТАСС
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Фото: © Минобороны России

Министерство обороны России подписало контракт с концерном ВКО «Алмаз-Антей» на поставку первой партии зенитных ракетных систем (ЗРС) С-500 «Прометей», сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

Воздушно-космические силы получат более 10 систем «Прометей». «Серийные поставки начнутся в первой половине 2022 года», — сказал ТАСС источник.

По словам собеседника агентства, в настоящее время «продолжаются государственные испытания ЗРС С-500 на одном из полигонов на юге России». Предполагается, что они завершатся в конце 2021 года.

Собеседник отметил, что «Прометей» способен уничтожать все существующие и потенциальные средства воздушно-космического нападения, в том числе боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет на высотах до 200 километров и на дальности до 500 километров.

Как сказал источник, сейчас государственные испытания проходит наземный вариант ЗРС С-500. «В случае необходимости он может стать корабельным», — добавил он.



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Оборона #Оружие #Армия
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