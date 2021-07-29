Российская армия получит первые десять систем С-500 «Прометей»

Министерство обороны России подписало контракт с концерном ВКО «Алмаз-Антей» на поставку первой партии зенитных ракетных систем (ЗРС) С-500 «Прометей», сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

Воздушно-космические силы получат более 10 систем «Прометей». «Серийные поставки начнутся в первой половине 2022 года», — сказал ТАСС источник.

По словам собеседника агентства, в настоящее время «продолжаются государственные испытания ЗРС С-500 на одном из полигонов на юге России». Предполагается, что они завершатся в конце 2021 года.

Собеседник отметил, что «Прометей» способен уничтожать все существующие и потенциальные средства воздушно-космического нападения, в том числе боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет на высотах до 200 километров и на дальности до 500 километров.

Как сказал источник, сейчас государственные испытания проходит наземный вариант ЗРС С-500. «В случае необходимости он может стать корабельным», — добавил он.