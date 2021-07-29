Прокуратура нашла нарушения в обвинении замдиректора «Томского пива»

Прокуратура не утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении замдиректора по правовым вопросам «Томского пива» Вячеслава Литвина, сообщили адвокаты мэра Томска Ивана Кляйна в своем Telegram-канале.

Литвина подозревают в мошенничестве. По данным следствия, в 2016 году он, введя в заблуждение томского предпринимателя, составил договор купли-продажи двух земельных участков, на основании которого «Томское пиво» получило право собственности на них по заниженной цене. Это причинило бизнесмену ущерб на сумму более 1 миллиона рублей.

«Обвинительное заключение … возвращено следствию для устранения выявленных прокуратурой Томской области недостатков. Защита Литвина убеждена, что какие-либо признаки состава преступления в действиях их доверителя отсутствуют», – говорится в сообщении.

Адвокаты напомнили, что дело расследуется уже восемь месяцев. Все это время Литвин находится под арестом. По словам защитников, дело мэра Кляйна было возбуждено в тот же день, но его удалось расследовать за три месяца.

Кляйна задержали 13 ноября. Его подозревают в превышении должностных полномочий, связанном с интересами ОАО «Томское пиво». Сейчас по делу идет суд.