Следователи нашли тело туриста в парке «Ергаки»

Следователи обнаружили в палаточном лагере тело туриста с рваными ранами, на которого напал медведь в парке «Ергаки» в Красноярском крае, сообщило региональное СУ СК России.

В субботу четыре туриста из Москвы приехали в Хакасию. Оттуда направилась на одну из турбаз парке «Ергаки», где после регистрации выдвинулись по маршруту горного массива.Туристический поход был рассчитан на двенедели.

Но утром во вторник в районе девяти озер хребта Араданский, где туристы остановились на ночлег в палаточном лагере, на одного из туристов напал медведь. Другим участникам группы удалось убежать. Через несколько часов, добравшись до спасательного поста МЧС они рассказали о происшествии.

На место вылетел вертолет МЧС со спасателями и следователями. Через несколько часов на месте стоянки палаточного лагеря специалисты нашли тело туриста с рваными ранами на теле. Тело погибшего отправили в районный центр для судебной медицинской экспертизы.