Ограничение на заселение в отели и на турбазы ввели в Хакасии

Власти Хакасии ужесточили ограничительные меры, связанные с коронавирусом: в гостиницы и на базы отдыха нельзя будет заселяться без прививки или ПЦР-теста, детям запретили посещать ТРЦ.
Как сообщила пресс-служба правительства Хакасии, показатель заболеваемости коронавирусом в республике значительно превышает среднероссийский, поэтому власти ввели новые ограничения.
«Устанавливается полный запрет на проведение массовых мероприятий для предпринимателей, работающих в сфере развлечений, а также оказывающих услуги общепита», – говорится в сообщении.
Также запрещается заселение в отели, на базы отдыха, на курорты без отрицательного ПЦР-теста или сертификата о прививке. Исключение сделано для тех, кто переболел коронавирусом не более полугода назад и может это подтвердить.
Работодателям рекомендовано перевести на дистанционный формат работы не менее 30% сотрудников. Организациям и предпринимателям, работающим в сфере торговли и услуг, рекомендуется принимать клиентов только по предварительной записи.
Ужесточения коснулись и детей: для них действует комендантский час с 20 до 7 часов, теперь им также запрещено самостоятельно посещать торгово-развлекательные центры.
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