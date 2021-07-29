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Ограничение на заселение в отели и на турбазы ввели в Хакасии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Власти Хакасии ужесточили ограничительные меры, связанные с коронавирусом: в гостиницы и на базы отдыха нельзя будет заселяться без прививки или ПЦР-теста, детям запретили посещать ТРЦ.

Как сообщила пресс-служба правительства Хакасии, показатель заболеваемости коронавирусом в республике значительно превышает среднероссийский, поэтому власти ввели новые ограничения.

«Устанавливается полный запрет на проведение массовых мероприятий для предпринимателей, работающих в сфере развлечений, а также оказывающих услуги общепита», – говорится в сообщении.

Также запрещается заселение в отели, на базы отдыха, на курорты без отрицательного ПЦР-теста или сертификата о прививке. Исключение сделано для тех, кто переболел коронавирусом не более полугода назад и может это подтвердить.

Работодателям рекомендовано перевести на дистанционный формат работы не менее 30% сотрудников. Организациям и предпринимателям, работающим в сфере торговли и услуг, рекомендуется принимать клиентов только по предварительной записи.

Ужесточения коснулись и детей: для них действует комендантский час с 20 до 7 часов, теперь им также запрещено самостоятельно посещать торгово-развлекательные центры.

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