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Зеленский устроит истерику на встрече с Байденом

Источник:
«Лента.ру»
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Президент США Джозеф Байден должен приготовиться к «разговору на повышенных тонах» с президентом Украины Владимиром Зеленским из-за своего решения позволить достроить газопровод «Северный поток-2», сообщил глава пропрезидентской фракции Верховной Рады «Слуга Народа» Давид Арахамия.

Украинские власти «получают десятки писем» от американских конгрессменов из обеих партий, которые остались недовольны решением администрации главы государства на счет проекта, цитирует «Лента.ру» Арахамию. По его словам, многие из них захотят встретиться с украинским лидером, хотя дата его визита в США (30 августа) и выпала на каникулы у Конгресса.

Глава фракции уверен, что эта ситуация должна заставить Байдена посмотреть на ситуацию «глазами своего партнера» и ввести новые санкции против «Северного потока-2». «Делают вид, что недооценивают удар, который они совершают таким поступком. На дипломатическом языке говорят, что "мы глубоко встревожены", а на недипломатическом люди говорят, как есть», — объяснил Арахамия.

США ранее обнародовали детали соглашения с Германией по «Северному потоку — 2». Вашингтон не станет препятствовать завершению его строительства, но Берлин возьмет на себя обязательства по продлению действующего контракта на транзит российского газа через территорию Украины.

В ответ на сделку украинские власти жестко раскритиковали президента Байдена и канцлера Германии Ангелу Меркель. Киев заверил, что не получил от Берлина и Вашингтона гарантий своей энергетической безопасности, и пообещал до последнего бороться с реализацией проекта.

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