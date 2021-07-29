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Определен самый популярный в провинции мессенджер

Источник:
«Известия»
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров перечислил самые популярные мессенджеры у россиян.

Самые популярные мессенджеры в России — Viber и WhatsApp, рассказал Федоров в интервью «Известиям». По его словам, в Москве Viber не пользуется популярностью, но в регионах это одна из самых востребованных площадок для общения.

«Вы на 200 км от Москвы отъедете и узнаете, что там Viber пользуются почти все. Telegram далеко не самый популярный, хотя быстро растет», — добавил Валерий Федоров.

Ранее стало известно о новом виде мошенничества с помощью мессенджеров. Пользователям рассылают сообщения о якобы денежном выигрыше в валюте. «Организаторы конкурса» при этом предлагают оплатить комиссию для получения «приза», выманивая не только деньги, но и платежные данные.

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corrector

"Быстрое восстановление российской экономики сопровождается ростом инфляции.."Гениально !! Это гениально...

Иркут 69

Когда инфляция захлестывает российский рынок - это "отрицательный рост"... когда отечественные помидоры...

zamesss

Сказки опять рассказывает Володя. Реальное положение ему видимо неизвестно да и не интересно, всё взлетело...

urbasik

Надо бы Курдов по вооружать.для смирения.
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