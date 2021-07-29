НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Мишустин познакомился с процессом сборки МС-21

Источник:
Sibnet.ru
233 0
Фото: © пресс-служба правительтсва России

Премьер-министр России Михаил Мишустин посетил в среду Иркутский авиационный завод, где ознакомился с процессом сборки МС-21. Главе правительства продемонстрировали первый самолет с российскими композитными крыльями.

Мишустин ознакомился с работой предприятия, осмотрел цеха сборки самолета МС-21 и цех окончательной сборки и капитального ремонта военной авиационной техники, сообщила пресс-служба правительтсва.

Премьер побывал в агрегатно-сборочном цехе и цехе окончательной сборки лайнера. Там на разных стадиях готовности находится несколько комплектов МС-21. Пять самолетов пойдут в серийное производство. Плановое количество производимых на предприятии авиасудов планируется увеличивать, пишет ТАСС.

В мае Мишустин назвал МС-21 «по-настоящему хорошей машиной, лучшей среди пассажирских лайнеров этого класса». Он также добавил, что ничего подобного самолету МС-21 у конкурентов России не будет в ближайшее время.

Мс-21 — российский ближне- и среднемагистральный лайнер. Модель Мс-21-300 выпускается с американскими двигателями PW1400. МС-21-310 — с российскими ПД-14. В летных сертификационных испытаниях по российским и европейским нормам участвуют четыре МС-21-300.

Еще по теме
Летчики получат возможность управлять Су-57 глазами
Специалисты рассказали о правильной чистке кондиционеров
Двухместный Су-57 разработают для управления дронами
Специалисты дали рекомендации по выбору электросамоката
смотреть все
Экономика #Техника #Авиа #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Ограничение на заселение в отели и на турбазы ввели в Хакасии
Мишустин познакомился с процессом сборки МС-21
Экс-мэр Иркутска снял пародию на клип Little Big
Омская область оказалась в лидерах по вакцинации
Самое популярное
Игроки World of Warships отпразднуют День ВМФ
Зеленский прозрел по поводу отношения Запада к Украине
Япония предъявила России новые территориальные претензии
Финансист подсказала способ не работать после 40 лет
Обсуждение (0)
Картина дня
Зеленский устроит истерику на встрече с Байденом
Росавтодор уличили в трате миллиардов на ненужные документы
Россия бесплатно вооружит Таджикистан
Новые Lada дороже 1 млн станут качественнее и оснащеннее
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

corrector

"Быстрое восстановление российской экономики сопровождается ростом инфляции.."Гениально !! Это гениально...

Иркут 69

Когда инфляция захлестывает российский рынок - это "отрицательный рост"... когда отечественные помидоры...

zamesss

Сказки опять рассказывает Володя. Реальное положение ему видимо неизвестно да и не интересно, всё взлетело...

лачинов

Он сам то хоть понимает что говорит? Во многих странах рост экономики идет гораздо большими темпами и...
Sibnet.Ru