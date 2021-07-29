Мишустин познакомился с процессом сборки МС-21

Премьер-министр России Михаил Мишустин посетил в среду Иркутский авиационный завод, где ознакомился с процессом сборки МС-21. Главе правительства продемонстрировали первый самолет с российскими композитными крыльями.

Мишустин ознакомился с работой предприятия, осмотрел цеха сборки самолета МС-21 и цех окончательной сборки и капитального ремонта военной авиационной техники, сообщила пресс-служба правительтсва.

Премьер побывал в агрегатно-сборочном цехе и цехе окончательной сборки лайнера. Там на разных стадиях готовности находится несколько комплектов МС-21. Пять самолетов пойдут в серийное производство. Плановое количество производимых на предприятии авиасудов планируется увеличивать, пишет ТАСС.

В мае Мишустин назвал МС-21 «по-настоящему хорошей машиной, лучшей среди пассажирских лайнеров этого класса». Он также добавил, что ничего подобного самолету МС-21 у конкурентов России не будет в ближайшее время.

Мс-21 — российский ближне- и среднемагистральный лайнер. Модель Мс-21-300 выпускается с американскими двигателями PW1400. МС-21-310 — с российскими ПД-14. В летных сертификационных испытаниях по российским и европейским нормам участвуют четыре МС-21-300.