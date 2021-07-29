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Стало известно о планах «Фиорентины» продать Кокорина

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/kokorin9

Российский нападающий Александр Кокорин больше не входит в планы итальянского футбольного клуба «Фиорентина» — игрока предлагают российским или турецким клубам.

По данным издания Calciomercato, руководство клуба рассматривает разные варианты для 30-летнего футболиста — в том числе его возвращение в Россию или продажу в один из турецких клубов.

Кокорин в январе перешел в «Фиорентину» из московского «Спартака». В составе нового клуба он сыграл четыре матча и провел на поле в общей сложности 91 минуту.

Новый главный тренер клуба Винченцо Итальяно, оценивая перспективы Кокорина, отмечал, что у форварда есть все качества, чтобы стать основным игроком команды. Для этого ему, в первую очередь, необходимо повысить результативность.

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