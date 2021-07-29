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Красноярские следователи вылетели на поиски убитого медведем туриста

Источник:
Sibnet.ru
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Вертолет МЧС РФ
Фото: © МЧС РФ

Следственный комитет по Красноярскому краю начал проверку по факту гибели туриста в парке «Ергаки», которого задрал медведь. На поиски тела погибшего выехали специалисты.

По данным следствия, в субботу группа туристов из четверых человек приехала из Москвы в Хакасию. Оттуда они отправились на одну из турбаз на территории природного парка «Ергаки», а после регистрации выдвинулись по одному из маршрутов горного массива. Туристический поход был рассчитан на две недели.

В понедельник утром в районе девяти озер хребта Араданский, где туристы остановились на ночлег на одного из туристов напал медведь. Другим участникам группы удалось покинуть место происшествия. Через несколько часов, добравшись до спасательного поста МЧС участники группы сообщили о произошедшем.

На место происшествия вылетел вертолет МЧС со следственно-оперативной группой, и старшим из группы туристов.

Шушенским межрайонным следственным отделом ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия продолжается проверка по факту нападении дикого животного на группу туристов на территории природного парка «Ергаки».

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Красноярск #Происшествия #ЧП
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corrector

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Когда инфляция захлестывает российский рынок - это "отрицательный рост"... когда отечественные помидоры...

zamesss

Сказки опять рассказывает Володя. Реальное положение ему видимо неизвестно да и не интересно, всё взлетело...

urbasik

Надо бы Курдов по вооружать.для смирения.
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