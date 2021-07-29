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Жители Новосибирска доберутся до работы по реке

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Новый речной маршрут «Тихие зори (Краснообск) – Северо-Чемской жилмассив – Речной вокзал» откроется в Новосибирске в августе. Пассажиров будут перевозить на теплоходе, сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области.

«Время в пути от Северо-Чемского жилмассива до Речного вокзала составит 20-25 минут, речной транспорт вне конкуренции. В случае получения положительных отзывов у пассажиров, в 2022 году будет организована работа маршрута с 1 мая», — сказал замминистра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Вячеслав Невежин

Чиновники также планируют увеличить количество остановок трамвайчика в Новосибирске. Добавить места причаливания в районе железнодорожного моста через Обь (парк «Городское начало»), жилом массиве «Ясный берег», районе железнодорожного вокзала «Новосибирск-Главный».

Стоимость проезда от Северо-Чемского жилмассива до Речного вокзала составит 50 рублей. По единому социальному проездному билету или пластиковой карты «Социальная карта» действуют льготы.

Места причаливания теплохода: улица Саввы Кожевникова, 13; «Смородинка» СНТ территория, 1.

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corrector

"Быстрое восстановление российской экономики сопровождается ростом инфляции.."Гениально !! Это гениально...

Иркут 69

Когда инфляция захлестывает российский рынок - это "отрицательный рост"... когда отечественные помидоры...

zamesss

Сказки опять рассказывает Володя. Реальное положение ему видимо неизвестно да и не интересно, всё взлетело...

urbasik

Надо бы Курдов по вооружать.для смирения.
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