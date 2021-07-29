Иркутский СК выложил видео с задержанием замначальника СУ МВД Бурятии

Следственный комитет по Иркутской области возбудило уголовное дело о взятке в особо крупном размере. Видео с задержанием фигуранта — заместителя начальника следственного управления МВД по Бурятии — выложили на YouTube-канале СК РФ.

По версии следствия, во вторник в одной из гостиниц Иркутска замначальника получил через посредника взятку в размере 15 миллионов рублей от адвоката обвиняемого по уголовным делам. Дела расследовали в МВД по Бурятии. Мужчину задержали на месте преступления.

Следователи выяснили, что за взятку подчиненные высокопоставленного полицейского должны были прекратить уголовное преследование человека, обвиняемого в мошенничестве и причинении имущественного ущерба.

Областной Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере). Максимальная санкция по этой статье — 15 лет лишения свободы. Расследование продолжается.