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Иркутский СК выложил видео с задержанием замначальника СУ МВД Бурятии

Источник:
Sibnet.ru
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Следственный комитет по Иркутской области возбудило уголовное дело о взятке в особо крупном размере. Видео с задержанием фигуранта — заместителя начальника следственного управления МВД по Бурятии — выложили на YouTube-канале СК РФ.

По версии следствия, во вторник в одной из гостиниц Иркутска замначальника получил через посредника взятку в размере 15 миллионов рублей от адвоката обвиняемого по уголовным делам. Дела расследовали в МВД по Бурятии. Мужчину задержали на месте преступления.

Следователи выяснили, что за взятку подчиненные высокопоставленного полицейского должны были прекратить уголовное преследование человека, обвиняемого в мошенничестве и причинении имущественного ущерба.

Областной Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере). Максимальная санкция по этой статье — 15 лет лишения свободы. Расследование продолжается.

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Бурятия #Криминал #ЧП
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Топ комментариев

corrector

"Быстрое восстановление российской экономики сопровождается ростом инфляции.."Гениально !! Это гениально...

Иркут 69

Когда инфляция захлестывает российский рынок - это "отрицательный рост"... когда отечественные помидоры...

zamesss

Сказки опять рассказывает Володя. Реальное положение ему видимо неизвестно да и не интересно, всё взлетело...

urbasik

Надо бы Курдов по вооружать.для смирения.
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