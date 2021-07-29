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Путин перенес начало «школьных» выплат

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил перенести начало единовременных выплат на школьников по 10 тысяч рублей с 16 августа на 2 августа, сообщает пресс-служба Кремля

Путин объявил о единовременной выплате родителям детей школьного возраста в послании парламенту этого года. На единовременную выплату будет выделено 204 миллиарда рублей, она охватит более 20 миллионов детей.

Президент на совещании в среду по подготовке к новому учебному году поставил вопрос о проведении единовременных выплат на детей в возрасте от 6 лет ранее намеченного на 16 августа срока, чтобы «люди могли в плановом порядке, не спеша, имея больше времени, подготовиться» к 1 сентября.

Глава Минтруда Антон Котяков, в свою очередь, доложил, что технически все готово к тому, чтобы на 17 миллионов детей осуществить выплаты уже 2 августа. «Давайте тогда так и сделаем и начнем эти выплаты с 2 августа этого года, то есть со следующего понедельника», — подчеркнул Путин.

Президент, в свою очередь, уточнил, как организована подготовка выплат на лиц с ограничениями по здоровью старше 18 лет, которые продолжают обучение в школе. Котяков заверил, что этот вопрос тоже отработан.

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