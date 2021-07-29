Пассажиры катера на Байкале отравились угарным газом

Двигатель загорелся у катера, перевозившего пассажиров с байкальского острова Ольхон, 12 человек отравились угарным газом.
ЧП произошло вечером в среду, 28 июля. На катере, по предварительным данным, находилось не менее 15 человек, которые следовали с острова Ольхон в поселок Турка.
«В пути следования на катере произошло задымление двигателя. При прибытии катера в поселок Турка 12 пассажиров с признаками отравления угарным газом обратились в местную больницу за медицинской помощью», — сообщает Восточное межрегиональное следственное управление СКР на транспорте.
На место происшествия выехала следственная группа, которая в рамках доследственной проверки устанавливает точное количество пассажиров и обстоятельство произошедшего.
В случае обнаружения нарушений со стороны перевозчика возможно возбуждение уголовного дела по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до двух лет лишения свободы.
Это второе подряд ЧП с катером на Байкале. Во вторник, 27 июля Байкальская природоохранная прокуратура сообщила, что разыскивает виновника розлива топлива вблизи мыса Бурхан на Ольхоне.
По предварительным данным, причиной стала поломка катера и неправильная буксировка судна к месту ремонта.
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