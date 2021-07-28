Мини-смерч прошелся по стройке нового ЛДС в Новосибирске

Небольшой смерч возник на тропинке на стройке нового ЛДС в Новосибирске — явление сняла на видео вице-мэр Анна Терешкова.

«Природа Новосибирска бывает и такой!» — подписала видео в Instagram Терешкова. На кадрах столб пыли и песка поднимается вверх на несколько метров.

По словам синоптиков, это не природный смерч. Рельеф местности здесь создал эффект трубы. Воздух движется быстрее обычного и поднимает пыль.

Новый ЛДС в Новосибирске строят на берегу Оби к молодежному чемпионату мира по хоккею, создающемуся в 2023 году. Сдать объект планируют в конце августа 2022 года.