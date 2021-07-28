Газ взорвался в жилом доме Барнаула

Хлопок бытового газа произошел в квартире многоэтажного дома в Барнауле Алтайского края, пострадали два человека, сообщает СУ СК региона.

Инцидент произошел утром в среду в одной из квартир на улице Молодежной. Пострадала 69-летняя женщина, по данным мэрии у нее 35% ожога тела.. Кроме того, при обрушении конструкции стены дома травмы получил семилетний ребенок.

Следователи начали проверку. Причиной произошедшего могло стать неисправное газовое оборудование. Уточняется, что пострадавшая женщина госпитализирована, девочка находится с семьей, эвакуированы жители третьего и четвертого подъездов, всего 17 человек.

Администрация города уточнила, что взрыв повредил смежную стену с квартирой №59 в подъезде №3, повреждены плиты перекрытия пятого этажа в квартире №78.

Сейчас специалисты обследуют несущие конструкции для принятия решения по дальнейшей эксплуатации здания и восстановлению конструктивных элементов дома.