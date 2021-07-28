Мать выбросила в окно младенца на Алтае

Жительница Бийска выбросила из окна квартиры на седьмом этаже трехмесячную дочь и выпрыгнула сама, сообщает СУ СК региона.

Инцидент произошел накануне. С травмами ребенок и 33-летняя женщина госпитализированы. Уголовное дело возбуждено ч. 3 ст. 30 п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).

Следователи провели осмотр места происшествия. Известно, что женщина воспитывает двух малолетних детей. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и мотивы произошедшего.