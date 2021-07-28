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Мать выбросила в окно младенца на Алтае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Жительница Бийска выбросила из окна квартиры на седьмом этаже трехмесячную дочь и выпрыгнула сама, сообщает СУ СК региона.

Инцидент произошел накануне. С травмами ребенок и 33-летняя женщина госпитализированы. Уголовное дело возбуждено ч. 3 ст. 30 п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).

Следователи провели осмотр места происшествия. Известно, что женщина воспитывает двух малолетних детей. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и мотивы произошедшего.

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