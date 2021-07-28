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Таймазова принесла России первую медаль на Олимпиаде в дзюдо

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Telegram-канал ОКР

Российская дзюдоистка Мадина Таймазова выиграла бронзовую медаль Олимпиады в Токио в весовой категории до 70 килограммов.

В поединке за бронзовую награду Таймазова победила представительницу Хорватии Барбару Матич. Эта медаль стала первой для российских дзюдоистов на Олимпиаде в Токио. Золото выиграла японка Тидзуру Араи, победившая в финале австрийку Микаэлу Поллерес.

В полуфинале турнира Таймазова уступила Араи. Поединок стал самым продолжительным на Олимпиаде в Токио — 16 минут 41 секунда. Российская спортсменка покинула татами в сопровождении врачей. Поединок за бронзу состоялся спустя час после полуфинальной схватки.

«Японка блокировала мне свободный переворот и ломала руку запрещенным приемом. Кричала об этом судьям, но они не стали наказывать Тидзуру. Но это не оправдание», — рассказала Таймазова о полуфинале.

Таймазовой 22 года, в ее активе бронза чемпионата мира (2019) в командном турнире, также она является двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы (2020, 2021) и победительницей турнира Большого шлема в Казани (2021).

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Спорт #Олимпиада 2020 #Единоборства
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