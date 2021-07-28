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Пожарные в Горном Алтае спасли жеребенка и котенка

Источник:
Sibnet.ru
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Пожарные Республики Алтай спасли провалившегося в яму жеребенка и котенка, которого собаки загнали на дерево на шесть дней, сообщает МЧС региона.

Так, жеребенок попал в беду с еле Чемал. Он забрел на территорию частного дома, где и рухнул в яму. Хозяин участка обратился за помощью по телефону 101, сам начал подготовку к спасательной операции – сравнивал лопатой край ямы. Прибывшие пожарные с помощью пожарных рукавов вытащили жеребенка из ловушки, после чего он убежал.

В селе Майма за помощью к пожарным обратились хозяева котенка, которого собаки загнали на тонкую и высокую березу. Спустить «сидельца» с верхушки дерева на землю пытались уговорами, заманивали едой. Но животное отказывалось спускаться и провело на дереве шесть дней. В итоге пожарные котика сняли перепуганного кота и передали хозяевам.

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