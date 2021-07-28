Новосибирский СК проверит информацию о смерти в стрелковом клубе

Следственный комитет по Новосибирской области начал проверку по информации, размещенной в Сети, о том, что один из мужчин погиб в стрелковом клубе города.

«Проводится проверка», — сообщила Sibnet.ru представитель регионального ведомства.

В Сети появилась информация, что во время занятий по стрельбе в одном из клубов Новосибирска умер мужчина. На видео, распространенном в социальных сетях, заметно, что рядом с ним находился инструктор, который не успел среагировать на действия подопечного.

Следователям предстоит выяснить достоверность информации, распространенной в социальных сетях. А если факт гибели мужчины подтвердится, то узнать все обстоятельства и причины произошедшего.