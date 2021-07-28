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«Северный поток — 2» завершили на 99%

Источник:
ТАСС
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Фото: © Nord Stream AG

Газопровод «Северный поток — 2» к настоящему моменту завершен на 99%, трубоукладочная баржа «Фортуна» продолжает работу на заключительном участке, сообщает компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG.

«Трубоукладочное судно "Академик Черский" полностью выполнило первоначально запланированный объем работ для газопровода "Северный поток — 2». Таким образом, к настоящему времени газопровод завершен на 99%. Трубоукладочная баржа "Фортуна" продолжает работу на заключительном участке проекта», — уточнили ТАСС в компании.

США и Германия достигли соглашения по проекту «Северный поток — 2». В частности, Вашингтон признал, что санкции не остановят его реализацию, а Берлин обязался добиваться продления транзита российского газа по территории Украины. Президент США Джо Байден заявил, что остановить его строительство невозможно.

«Северный поток — 2» представляет собой две нитки газопровода длиной более 1,2 тысячи километров каждая, проведенные по дну Балтийского моря. По ним российский газ будет поступать в Германию через морские территории Финляндии, Швеции и Дании.

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