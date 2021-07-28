Хоркина заявила о смертельной опасности несексуальных боди гимнасток

Закрытые комбинезоны, в которых выступает сборная Германии по спортивной гимнастике, протестуя против «сексуализации», могут быть смертельно опасны, заявила двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина

Женская сборная Германии по спортивной гимнастике выступила в комбинезонах, закрывающих ноги спортсменок по щиколотки. Такие костюмы — протест против «сексуализации женщин в гимнастике».

По мнению Хоркиной, длинный комбинезон может быть травмоопасен.

«У нас есть двойное сальто в группировке — такой элемент, когда руками берешь коленочки. Если спортсменка в комбинезоне пойдет на такой элемент и руки соскользнут, убьется же!» — цитирует спортсменку «Газета.ru».

Одежда, закрывающая ноги, разрешена на международных соревнованиях, но до сих пор ее носили исключительно по религиозным причинам.