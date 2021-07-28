НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Минздрав потребовал сделать пачки сигарет «обезличенными»

Источник:
ТАСС
269 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Минздрав проработает новые меры борьбы с табачными и никотиносодержащими изделиями, в частности производство стандартных по размеру и обезличенных упаковок, сообщил замминистра здравоохранения России Олег Салагай.

«В прошлом году был принят закон, которым электронные сигареты фактически приравнены к обычным в плане регулирования. Но для обеспечения устойчивого снижения бремени никотиновой зависимости важно разрабатывать и принимать новые меры», — приводит ТАСС слова замминистра.

Салагай уточнил, что Минздрав собирается проработать вопрос по производству «стандартных по размеру и обезличенных упаковок» с никотиносодержащей продукцией, 75% площади которых должны занимать фото или рисунки о вреде курения.

Также планируется ввести запрет на классификацию табачной продукции по уровню содержания токсических веществ и на использование ароматизаторов, красителей, добавок, усиливающих зависимость во всех никотинсодержащих изделиях.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала восьмой глобальный доклад о глобальной табачной эпидемии, в котором сделан акцент на электронные сигареты. По данным ВОЗ, продажа электронных систем доставки никотина запрещена в 32 странах, а в 79 стран ввели хотя бы одно частичное ограничение.

Еще по теме
Легкие, сердце, мозг: что такое постковидный синдром
Специалисты рассказали о правильной чистке кондиционеров
Британские ученые объяснили, как различить COVID и реакцию на вакцину
Определена полезная доза алкоголя
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Новосибирский СК проверит информацию о смерти в стрелковом клубе
Мини-смерч прошелся по стройке нового ЛДС в Новосибирске
Газ взорвался в жилом доме Барнаула
Мать выбросила в окно младенца на Алтае
Самое популярное
Игроки World of Warships отпразднуют День ВМФ
Россиян без прививок лишат зарплаты
Трансляцию парада ко Дню Военно-Морского Флота покажет Первый канал
Финансист подсказала способ не работать после 40 лет
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

Uynachalnica

ЦитатаМои личные оценки, пока это мои личные оценки, никем не подтвержденные, — речь идет о десяти процентах...

corrector

"Быстрое восстановление российской экономики сопровождается ростом инфляции.."Гениально !! Это гениально...

Иркут 69

Когда инфляция захлестывает российский рынок - это "отрицательный рост"... когда отечественные помидоры...

zamesss

Сказки опять рассказывает Володя. Реальное положение ему видимо неизвестно да и не интересно, всё взлетело...
Sibnet.Ru