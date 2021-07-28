Минздрав потребовал сделать пачки сигарет «обезличенными»

Минздрав проработает новые меры борьбы с табачными и никотиносодержащими изделиями, в частности производство стандартных по размеру и обезличенных упаковок, сообщил замминистра здравоохранения России Олег Салагай.

«В прошлом году был принят закон, которым электронные сигареты фактически приравнены к обычным в плане регулирования. Но для обеспечения устойчивого снижения бремени никотиновой зависимости важно разрабатывать и принимать новые меры», — приводит ТАСС слова замминистра.

Салагай уточнил, что Минздрав собирается проработать вопрос по производству «стандартных по размеру и обезличенных упаковок» с никотиносодержащей продукцией, 75% площади которых должны занимать фото или рисунки о вреде курения.

Также планируется ввести запрет на классификацию табачной продукции по уровню содержания токсических веществ и на использование ароматизаторов, красителей, добавок, усиливающих зависимость во всех никотинсодержащих изделиях.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала восьмой глобальный доклад о глобальной табачной эпидемии, в котором сделан акцент на электронные сигареты. По данным ВОЗ, продажа электронных систем доставки никотина запрещена в 32 странах, а в 79 стран ввели хотя бы одно частичное ограничение.