Глава АвтоВАЗа опроверг появление Dacia в России

Группа Renault не планирует выводить румынскую марку Dacia на российский рынок, сообщил глава АвтоВАЗа Николя Мор.

Ранее в Тольятти были замечены тестовые прототипы Logan и Sandero третьего поколения с шильдиками румынского бренда Dacia.

«Планов производить машины Dacia на территории России нет, так же как нет планов выводить марку Dacia на российский рынок», — сказал Мор в интервью «Эксперту».

Он отметил, что бренды Lada и Dacia объединены в одну структуру, чтобы создать «синергию этих брендов в инженерном плане». Но стилистически эти бренды будут отличаться достаточно сильно.

Dacia существует с 1966 года, в 1999 году правительство Румынии продало автопроизводителя концерну Renault. Сейчас выпускаются модели Logan, Sandero, Duster, Lodgy и Dokker.