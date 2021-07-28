Банк России ужесточит требования к выдаче ипотеки

Банк России с августа ужесточит регулирование выдачи ипотеки с первоначальным взносом в диапазоне 15-20% от стоимости жилья, говорится в сообщении регулятора.

ЦБ решил повысить надбавки к коэффициентам риска по выдаваемой с первого августа ипотеке до 50-100 процентных пунктов в зависимости от долговой нагрузки заемщика.

Необходимость этой меры вызвана ростом доли ссуд с небольшим первым взносом в выдачах на первичном рынке с 24% во втором квартале прошлого года до 45% в первом квартале текущего года, а на вторичном рынке — с 30% до 33%, уточнили РИА Новости в Банке России.

Повышение надбавок призвано снизить стимулы финансовых организаций наращивать кредитование с помощью выдачи гражданам ипотеки с низким первоначальным взносом. Кроме того, это позволит банкам быстрее восстановить буфер по ипотечным кредитам, а это, в свою очередь, обеспечит их устойчивость к потенциальным стрессовым сценариям.

Сейчас, в условиях взрывного роста ипотеки и опережающего доходы увеличения цен на недвижимость, увеличилась значимость первоначального взноса по жилищным кредитам как гаранта стабильности банковской системы, отметили в ЦБ.

«Наиболее вероятный вариант — банки введут или увеличат надбавки к процентным ставкам порядка 0,2-0,5 процентного пункта для заемщиков, которые вносят менее 20% в качестве первого взноса, — считает младший директор отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА» Екатерина Щурихина.