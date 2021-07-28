Поставщики предупредили о скором подорожании кофе

Кофе в ближайшее время может подорожать на 10-12% из-за условий поставщиков, об этом сообщили представители торговых сетей.

Ретейлеры получили уведомление от поставщиков продукции, сообщил «Коммерсанту» представитель торговой сети «Верный». Основной причиной скорого повышения цен называют подорожание сырья из-за проблем с урожаем в Бразилии.

Информацию о возможном росте цен также подтвердили в сети «Лента», пояснив, что пока уведомления находятся на рассмотрении.

Поставщики также ссылаются на подорожание упаковки кофе и логистики, добавил источник издания в еще одной неназванной торговой сети.