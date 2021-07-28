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Байкальские нерпы устроили фотосессию на «курорте»

Источник:
Sibnet.ru
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Сотни тюленей выбрались на камни на Ушканьих островах в Бурятии. Для байкальских тюленей, это курорт, где они могут не опасаться медведей, сообщила пресс-служба «Заповедного Подлеморья» на своей странице в Instagram.

«Увальни-тюлени сотнями лежат на камнях и чешут шерстку целыми дням, принимая солнечные ванны», — написал представитель заповедника.

Он объяснил, что нерпы собираются на островах, потом что там им удобно. Медведей на островах нет, от ветра защищает берег, есть корм и удобные стоящие в воде камни, с них легко скатиться в море. Ушканы это курорт для байкальского тюленя, им здесь удобно отдыхать, а туристам — наблюдать.

Люди с берега могут наблюдать забавные картины. Нерпа очень чуткая и в случае малейшей опасности над водой поднимается грохот от сотен падающих с камней нерпичьих туш.

Нерпа — эндемик Байкала. Длина ее тела достигает 165 сантиметров. Средний вес – 50 килограммов. Упитанность и округлость животного обеспечивается за счет большой жировой прослойки.

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