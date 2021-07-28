Губернатор Приангарья выложил фото найденного Ан-2 после крушения

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил на своей странице в Instagram, что официально подтвердилась информация о найлденном Ан-2, который пропал в Бурятии в прошлом году. Руководитель региона выразил искренние соболезнования близким погибших.

«Обнаружены останки членов экипажа и пассажиров. Хочу выразить соболезнования родным. Это большая потеря. Знаю, они до последнего не теряли надежды вновь увидеть своих близких живыми», — написал Кобзев.

Самолет Ан-2 авиакомпании «Фениск» пропал в июле 2020 года. На борту находилось шесть человек, которые осмотреть леса перед обработкой от сибирского шелкопряда. В установленное время борт не вышел на связь.

«Поиски вели в том числе в нашем регионе. Безрезультатно. В этом году поиски возобновили. Но обнаружили АН-2 по сути случайно. Обломки нашли туристы в труднодоступной местности Восточных Саян», — сообщил губернатор Иркутской области.

По данным Восточно-Сибирского СУ СК на транспорте, останки, обнаруженные на месте крушения отправили на судебно-медицинскую и генотипоскопическую экспертизы.