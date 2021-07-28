Автомобилистов предупредили о машинах-«утопленниках»

Автомобили-«утопленники» могут появиться на вторичном рынке из-за наводнений в Европе и регионах России, предупредил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Рекордное количество осадков выпадало этим летом в России (в Крыму), а также в Германии, Бельгии, Франции и Италии. Множество машин утонули.

«Машины после стихийных бедствий страховые компании списывают как тотально поврежденные. Они попадают на аукционы, где их за бесценок покупают "мастера", которые на этом специализируются, и восстанавливают. Когда машина начинает хоть как-то работать, ее продают», — рассказал Шапарин в интервью радио Sputnik.

По его словам, у «утопленников» чаще всего наблюдаются проблемы с электроникой. Именно на работу этой системы стоит обратить особое внимание при осмотре машины.

«Бортовой компьютер может выдавать ошибки, то есть машина ведет себя неадекватно. Если электронные системы не работают, причем те, которые между собой не связаны, то есть вероятность, что машина имела серьезный контакт с водой», — объяснил эксперт.