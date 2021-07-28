НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Автомобилистов предупредили о машинах-«утопленниках»

Источник:
Sibnet.ru
617 0
Фото: © Sibnet.ru

Автомобили-«утопленники» могут появиться на вторичном рынке из-за наводнений в Европе и регионах России, предупредил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Рекордное количество осадков выпадало этим летом в России (в Крыму), а также в Германии, Бельгии, Франции и Италии. Множество машин утонули.

«Машины после стихийных бедствий страховые компании списывают как тотально поврежденные. Они попадают на аукционы, где их за бесценок покупают "мастера", которые на этом специализируются, и восстанавливают. Когда машина начинает хоть как-то работать, ее продают», — рассказал Шапарин в интервью радио Sputnik.

По его словам, у «утопленников» чаще всего наблюдаются проблемы с электроникой. Именно на работу этой системы стоит обратить особое внимание при осмотре машины.

«Бортовой компьютер может выдавать ошибки, то есть машина ведет себя неадекватно. Если электронные системы не работают, причем те, которые между собой не связаны, то есть вероятность, что машина имела серьезный контакт с водой», — объяснил эксперт.

Еще по теме
Глава АвтоВАЗа опроверг появление Dacia в России
Финны восхитились автомобилями Lada
Определены самые популярные внедорожники на вторичном рынке
Редкий универсал «Волга» обнаружили в Нидерландах
смотреть все
Авто #Авторынок
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Новости Сибири
«Ласточку» из Екатеринбурга задумали продлить до Омска
Фильм о наркотиках снимут в Хакасии
Байкальские нерпы устроили фотосессию на «курорте»
Губернатор Приангарья выложил фото найденного Ан-2 после крушения
Самое популярное
Игроки World of Warships отпразднуют День ВМФ
Россиян без прививок лишат зарплаты
Трансляцию парада ко Дню Военно-Морского Флота покажет Первый канал
Финансист подсказала способ не работать после 40 лет
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин объяснил рост цен в России
Байден заявил, что у России есть только нефть и ядерное оружие
США заявили о скором завершении боевой миссии в Ираке
Глава АвтоВАЗа опроверг появление Dacia в России
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

Uynachalnica

ЦитатаМои личные оценки, пока это мои личные оценки, никем не подтвержденные, — речь идет о десяти процентах...

corrector

"Быстрое восстановление российской экономики сопровождается ростом инфляции.."Гениально !! Это гениально...

Иркут 69

Когда инфляция захлестывает российский рынок - это "отрицательный рост"... когда отечественные помидоры...

Desput

"в основном нацелен на мажоров и неадекватов", а толку то, страдать то будут обычные смертные
Sibnet.Ru