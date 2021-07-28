Сильные дожди придут в Приангарье

Сильные дожди ожидаются в Иркутской области в среду, четверг и пятницу. Порывы ветра достигнут 25 метров в секунду, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В среду в западных районах области, а в четверг и пятницу в большинстве районов Приангарья ожидаются сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, град.

При этом в большинстве районов области прогнозируется высокая температура. Так в четверг и пятницу днем в Приангарье ожидается 28-33 градуса, при облачной погоде до 25 градусов тепла.

Сотрудники МЧС предупредили, что жителям необходимо соблюдать меры предосторожности при неблагоприятных погодных условиях. При сильном ветре и грозах отключить в доме электроприборы. Если гроза застала на улице, по возможности зайти в укрытие. Это может быть здание магазина или подъезд жилого дома.

Находясь на природе, нельзя прятаться под деревьями, нужно держаться подальше от водоемов, металлических предметов, линий электропередач. При возникновении угрозы жизни незамедлительно звонить по телефонам 112 или 101.