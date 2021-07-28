Пловцы выиграли серебро Олимпиады в эстафете

Российские пловцы завоевали серебряные медали в эстафете 4х200 метров вольным стилем на Олимпиаде в Токио.

Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк в финале показали время 7 минут 1,81 секунды.

Первое место заняли британцы, показавшие результат 6 минут 58,58 секунды. Бронзовые медали завоевали австралийцы (+3,26).

Для России эта медаль стала третьей в плавании на Олимпиаде в Токио. Во вторник на дистанции 100 метров на спине золотую награду выиграл Рылов, серебро завоевал Климент Колесников.