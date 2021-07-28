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Пловцы выиграли серебро Олимпиады в эстафете

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Telegram-канал ОКР

Российские пловцы завоевали серебряные медали в эстафете 4х200 метров вольным стилем на Олимпиаде в Токио.

Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк в финале показали время 7 минут 1,81 секунды.

Первое место заняли британцы, показавшие результат 6 минут 58,58 секунды. Бронзовые медали завоевали австралийцы (+3,26).

Для России эта медаль стала третьей в плавании на Олимпиаде в Токио. Во вторник на дистанции 100 метров на спине золотую награду выиграл Рылов, серебро завоевал Климент Колесников.

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Спорт #Олимпиада 2020 #Летние виды
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Uynachalnica

ЦитатаМои личные оценки, пока это мои личные оценки, никем не подтвержденные, — речь идет о десяти процентах...

Desput

"в основном нацелен на мажоров и неадекватов", а толку то, страдать то будут обычные смертные

corrector

"Быстрое восстановление российской экономики сопровождается ростом инфляции.."Гениально !! Это гениально...

Uynachalnica

Да он от нее и не отдалялся. РАО ЕЭС, Роснано... Не светился сильно, и только. Есть у него что-то на...
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