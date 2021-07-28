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Экс-солистка «Ленинграда» потребовала 19 млн за песни

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/alisavox

Бывшая солистка «Ленинграда» Алиса Вокс подала иск к лидеру группировки Сергею Шнурову о взыскании 19,5 миллиона рублей за песни, созданные в соавторстве с ней.

«Мы требуем 19,5 миллиона рублей от Сергея Шнурова за исполнение песен "Лабутены", "Плачу", "Сумка" и некоторых других. Мы заявили права на 39 треков, исполнение которых продолжилось после ухода моей доверительницы из группы», — цитирует ТАСС адвоката Вокс Романа Лалаяна.

По его словам, певица пыталась урегулировать спор со Шнуровым в досудебном порядке. Ей прислали документ об отчуждении этих песен, за каждую было выплачено по 1 тысяче рублей.

Алиса Вокс выступала как солистка группировки с 2012-го по 2016 год. В это время у «Ленинграда» появились такие хиты, как «Экспонат», «Сумка», «Короче», «Платье», «Плачу», «В Питере — пить» и другие.

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