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Ядерный апокалипсис увидят зрители «Бойтесь ходячих мертвецов»

Источник:
Sibnet.ru
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Пережившие зомбиапокалипсис люди теперь столкнутся с необходимостью выживать в мире после ядерной катастрофы в седьмом сезоне сериала «Бойтесь ходячих мертвецов», премьера которого запланирована на 17 октября.

Два отрывка из нового сезона создатели показали на фестивале Comic-Con, ролики уже опубликованы в Сети. В первом видео можно увидеть, как изменилась жизнь оставшихся в живых людей.

Так Морган, один из главных героев, живет на той самой томной подводной лодке, откуда были выпущены боеголовки, взорвавшиеся в финале шестого сезона. Окрестности он обследует в специальном защитном костюме, оборудованном, например, счетчиком от радиации.

Во втором отрывке представлен бункер Тедди, где теперь тут живут Джон и Джун Дори. Они обнаруживают тайную комнату, похожую на пыточную.

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Uynachalnica

ЦитатаМои личные оценки, пока это мои личные оценки, никем не подтвержденные, — речь идет о десяти процентах...

Desput

"в основном нацелен на мажоров и неадекватов", а толку то, страдать то будут обычные смертные

deathtothendos57

премьер-министр России да и все граждане России плевали на последовательные позиции Японии по северным...

karuto

И это правильно. Держись от этого подальше.
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