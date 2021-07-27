Ядерный апокалипсис увидят зрители «Бойтесь ходячих мертвецов»

Пережившие зомбиапокалипсис люди теперь столкнутся с необходимостью выживать в мире после ядерной катастрофы в седьмом сезоне сериала «Бойтесь ходячих мертвецов», премьера которого запланирована на 17 октября.

Два отрывка из нового сезона создатели показали на фестивале Comic-Con, ролики уже опубликованы в Сети. В первом видео можно увидеть, как изменилась жизнь оставшихся в живых людей.

Так Морган, один из главных героев, живет на той самой томной подводной лодке, откуда были выпущены боеголовки, взорвавшиеся в финале шестого сезона. Окрестности он обследует в специальном защитном костюме, оборудованном, например, счетчиком от радиации.

Во втором отрывке представлен бункер Тедди, где теперь тут живут Джон и Джун Дори. Они обнаруживают тайную комнату, похожую на пыточную.