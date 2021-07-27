Тхэквондист Ларин взял олимпийское золото

Российский тхэквондист Владислав Ларин завоевал золото на Олимпиаде и принес сборной России седьмую награду высшей пробы на Играх в Токио.

Ларин в финале весовой категории свыше 80 килограммов победил Деяна Георгиевски из Северной Македонии со счетом 15:9.

Сборная России по тхэквондо впервые в истории стала победителем медального зачета на Олимпийских играх, команда уже обеспечила себе первое место. В активе россиян две золотых медали, одна серебряная и одна бронзовая. Чемпионом Игр кроме Ларина стал Максим Храмцов (весовая категория до 80 килограммов), серебряным призером — Татьяна Минина (до 57 килограммов), а бронзовым — Михаил Артамонов (до 58 килограммов).

Сейчас на счету сборной России на Олимпиаде в Токио семь золотых, семь серебряных и четыре бронзовых награды.