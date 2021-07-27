НАВЕРХ

Тхэквондист Ларин взял олимпийское золото

Источник:
Sibnet.ru
167 0
Фото: © Telegram-канал ОКР

Российский тхэквондист Владислав Ларин завоевал золото на Олимпиаде и принес сборной России седьмую награду высшей пробы на Играх в Токио.

Ларин в финале весовой категории свыше 80 килограммов победил Деяна Георгиевски из Северной Македонии со счетом 15:9.

Сборная России по тхэквондо впервые в истории стала победителем медального зачета на Олимпийских играх, команда уже обеспечила себе первое место. В активе россиян две золотых медали, одна серебряная и одна бронзовая. Чемпионом Игр кроме Ларина стал Максим Храмцов (весовая категория до 80 килограммов), серебряным призером — Татьяна Минина (до 57 килограммов), а бронзовым — Михаил Артамонов (до 58 килограммов).

Сейчас на счету сборной России на Олимпиаде в Токио семь золотых, семь серебряных и четыре бронзовых награды.

Еще по теме
Российские гимнастки впервые завоевали золото в команде на Олимпиаде
Россия выиграла бронзу в стрельбе из пневматической винтовки
Стрелки принесли России еще одну олимпийскую медаль
Пловцы Рылов и Колесников завоевали олимпийское золото и серебро
смотреть все
Спорт #Олимпиада 2020 #Единоборства
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Футбольный сленг: как понять комментатора?
17.06.2021 14:43
Вокруг спорта
Пилота команды «Формулы-1» «Макларен» ограбили после финала Евро
13.07.2021 10:27
Курс самообороны от медведя для женщин запустили в Красноярске
06.07.2021 09:09
Фитнес предложили включить в потребительскую корзину
11.06.2021 12:29
Пойманная на допинге чемпионка ОИ выиграла праймериз «ЕР»
01.06.2021 15:33
Девушка дня
Керлингистка Анна Сидорова: секс перед играми мешает
13.07.2021 13:17
Девушка-боец Пейдж Ванзант: секс-символ MMA
30.03.2021 17:46
Фигуристка Туктамышева: разделась для Maxim
25.02.2021 18:13
Прыгунья на лыжах Юлиане Зайфарт: снялась для Playboy
12.02.2021 17:54
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

Uynachalnica

ЦитатаМои личные оценки, пока это мои личные оценки, никем не подтвержденные, — речь идет о десяти процентах...

Desput

"в основном нацелен на мажоров и неадекватов", а толку то, страдать то будут обычные смертные

karuto

И это правильно. Держись от этого подальше.

karuto

Тут вы со своей напарницей в глубокой луже. Не обольщайтесь.
Sibnet.Ru