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МИД России предложил США убрать за собой в Ираке и Афганистане

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: МИД России / MFA Russia / Attribution-NonCommercial-ShareAlike License

Вашингтону, прежде чем концентрироваться на «угрозах» Москвы, следует разобраться с последствиями своих действий на Ближнем Востоке, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«То, что мы видели в Афганистане, и то, как развиваются сейчас события в Ираке, дает нам понимание, что мы должны не игнорировать угрозы на Ближнем Востоке, но разбираться с ними по-другому, оставляя небольшой след, чтобы наше тело было больше ориентировано на угрозы от Китая и России», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее замначальник Объединенного комитета начальников штабов ВС США Хайтен заявил, что Пентагон продолжит контролировать ситуацию в ближневосточных странах небольшими силами, сосредоточив основное внимание «на угрозы от Китая и России».

«Может, перед ориентацией тела на угрозы убрать свои "небольшие следы" в Ираке, Ливии, Афганистане, Сирии?» — предложила Захарова.

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Uynachalnica

ЦитатаМои личные оценки, пока это мои личные оценки, никем не подтвержденные, — речь идет о десяти процентах...

Desput

"в основном нацелен на мажоров и неадекватов", а толку то, страдать то будут обычные смертные

karuto

И это правильно. Держись от этого подальше.

karuto

Тут вы со своей напарницей в глубокой луже. Не обольщайтесь.
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