Определена полезная доза алкоголя

Люди, выпивающие полбокала вина в день, меньше подвержены риску развития сердечно-сосудистых заболеваний, чем те, кто не употребляет алкоголь совсем, в такому выводу пришли британские ученые.

Ученые проанализировали данные по более чем 48 тысячам мужчин и женщин с сердечно-сосудистыми заболеваниями (инфаркты, инсульты, случаи стенокардии) за последние 20 лет, а также информацию об их среднем потреблении алкоголя, полученную со слов участников. Результаты исследования опубликованы в журнале BMC Medicine.

Минимальный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и смерти исследователи выявили у тех, кто потреблял около шести граммов алкоголя в сутки. У тех, кто в день выпивал 15 граммов — это эквивалентно половине бокала вина — риск был чуть выше, однако все равно меньше, чем у непьющих. В одну группу с непьющими попали те, кто каждый день выпивал бутылку пива или полбутылки вина.

Исследователи предполагают, что безопасным для сердца можно признать употребление до 105 граммов алкоголя в неделю, что эквивалентно бутылке вина или трем бутылкам пива средней крепости. У тех же, кто пьет больше, риск острых сердечных заболеваний резко возрастает.