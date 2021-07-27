НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Определена полезная доза алкоголя

Источник:
Sibnet.ru
557 2
Фото: © Sibnet.ru

Люди, выпивающие полбокала вина в день, меньше подвержены риску развития сердечно-сосудистых заболеваний, чем те, кто не употребляет алкоголь совсем, в такому выводу пришли британские ученые.

Ученые проанализировали данные по более чем 48 тысячам мужчин и женщин с сердечно-сосудистыми заболеваниями (инфаркты, инсульты, случаи стенокардии) за последние 20 лет, а также информацию об их среднем потреблении алкоголя, полученную со слов участников. Результаты исследования опубликованы в журнале BMC Medicine.

Минимальный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и смерти исследователи выявили у тех, кто потреблял около шести граммов алкоголя в сутки. У тех, кто в день выпивал 15 граммов — это эквивалентно половине бокала вина — риск был чуть выше, однако все равно меньше, чем у непьющих. В одну группу с непьющими попали те, кто каждый день выпивал бутылку пива или полбутылки вина.

Исследователи предполагают, что безопасным для сердца можно признать употребление до 105 граммов алкоголя в неделю, что эквивалентно бутылке вина или трем бутылкам пива средней крепости. У тех же, кто пьет больше, риск острых сердечных заболеваний резко возрастает.

Еще по теме
Британские ученые объяснили, как различить COVID и реакцию на вакцину
Аналитики заявили о вакцинации трети новосибирцев
Уникальная операция позволила сибирячке дышать самостоятельно
Санврачи перечисли способы борьбы с сезонной аллергией
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Экстремальные соревнования впервые прошли в горах Алтая
Женщина в Новокузнецке поймала выпавшего из окна малыша
Аналитики заявили о вакцинации трети новосибирцев
Тела с места крушения Ан-2 в Бурятии отправят на экспертизу
Самое популярное
Игроки World of Warships отпразднуют День ВМФ
Россиян без прививок лишат зарплаты
Трансляцию парада ко Дню Военно-Морского Флота покажет Первый канал
Финансист подсказала способ не работать после 40 лет
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
58
Путин заявил о возможности ВМФ России уничтожить любого противника
19
Финансист подсказала способ не работать после 40 лет
19
Чубайс предрек России глобальный кризис
17
Зеленский прозрел по поводу отношения Запада к Украине
16
Байден почувствовал себя президентом только после встречи с Путиным
Sibnet.Ru