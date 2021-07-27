Британские ученые объяснили, как различить COVID и реакцию на вакцину

Британские ученые сравнили симптомы раннего коронавируса и побочные эффекты от вакцин и рассказали, как различить их. Результаты исследования опубликованы на портале medRxiv.org.
По информации ученых, примерно каждый третий вакцинированный в Великобритании испытал на себе побочные эффекты от прививки. Примерно каждый сотый привитый заболел коронавирусом.
Исследователи из Королевского колледжа Лондона проанализировали публикации с результатами клинических исследований четырех вакцин (Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Janssen) за полгода. В выборку попали около 15 тысяч вакцинированных.
Примерно четверть из них испытывали состояние, которое они характеризовали как «похожее COVID». У 2% из них результат ПЦР-теста оказался положительным. Из оставшихся 11 тысяч, которые не имели таких симптомов, положительный результат оказался у 0,8%.
К общим симптомам, которые возникают как после вакцинации, так и при раннем COVID-19, ученые отнесли утомляемость, головную и мышечную боль и лихорадку. Разница в том, что на третий день после вакцины эти симптомы обычно проходят, а при болезни – нарастают. Также у больных появляются боль в горле, чихание и охриплость голоса.
UynachalnicaЦитатаМои личные оценки, пока это мои личные оценки, никем не подтвержденные, — речь идет о десяти процентах...
Desput"в основном нацелен на мажоров и неадекватов", а толку то, страдать то будут обычные смертные
karutoИ это правильно. Держись от этого подальше.
karutoТут вы со своей напарницей в глубокой луже. Не обольщайтесь.