Британские ученые объяснили, как различить COVID и реакцию на вакцину

Британские ученые сравнили симптомы раннего коронавируса и побочные эффекты от вакцин и рассказали, как различить их. Результаты исследования опубликованы на портале medRxiv.org.

По информации ученых, примерно каждый третий вакцинированный в Великобритании испытал на себе побочные эффекты от прививки. Примерно каждый сотый привитый заболел коронавирусом.

Исследователи из Королевского колледжа Лондона проанализировали публикации с результатами клинических исследований четырех вакцин (Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Janssen) за полгода. В выборку попали около 15 тысяч вакцинированных.

Примерно четверть из них испытывали состояние, которое они характеризовали как «похожее COVID». У 2% из них результат ПЦР-теста оказался положительным. Из оставшихся 11 тысяч, которые не имели таких симптомов, положительный результат оказался у 0,8%.

К общим симптомам, которые возникают как после вакцинации, так и при раннем COVID-19, ученые отнесли утомляемость, головную и мышечную боль и лихорадку. Разница в том, что на третий день после вакцины эти симптомы обычно проходят, а при болезни – нарастают. Также у больных появляются боль в горле, чихание и охриплость голоса.