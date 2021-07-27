НАВЕРХ
#Новости COVID19 #Путешествия #Медицина #Обучение #Досуг

Британские ученые объяснили, как различить COVID и реакцию на вакцину

Источник:
Sibnet.ru
367 0
Фото: © Sibnet.ru

Британские ученые сравнили симптомы раннего коронавируса и побочные эффекты от вакцин и рассказали, как различить их. Результаты исследования опубликованы на портале medRxiv.org.

По информации ученых, примерно каждый третий вакцинированный в Великобритании испытал на себе побочные эффекты от прививки. Примерно каждый сотый привитый заболел коронавирусом. 

Исследователи из Королевского колледжа Лондона проанализировали публикации с результатами клинических исследований четырех вакцин (Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Janssen) за полгода. В выборку попали около 15 тысяч вакцинированных. 

Примерно четверть из них испытывали состояние, которое они характеризовали как «похожее COVID». У 2% из них результат ПЦР-теста оказался положительным. Из оставшихся 11 тысяч, которые не имели таких симптомов, положительный результат оказался у 0,8%.

К общим симптомам, которые возникают как после вакцинации, так и при раннем COVID-19, ученые отнесли утомляемость, головную и мышечную боль и лихорадку. Разница в том, что на третий день после вакцины эти симптомы обычно проходят, а при болезни – нарастают. Также у больных появляются боль в горле, чихание и охриплость голоса.

Еще по теме
Аналитики заявили о вакцинации трети новосибирцев
Медик в Томске уничтожала вакцину от COVID
Минздрав разрешил Biocad испытания новой вакцины от COVID
Вспышка COVID-19 произошла в детском лагере на Алтае
смотреть все
COVID19 #Новости COVID19 #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Экстремальные соревнования впервые прошли в горах Алтая
Женщина в Новокузнецке поймала выпавшего из окна малыша
Аналитики заявили о вакцинации трети новосибирцев
Тела с места крушения Ан-2 в Бурятии отправят на экспертизу
Самое популярное
Игроки World of Warships отпразднуют День ВМФ
Россиян без прививок лишат зарплаты
Трансляцию парада ко Дню Военно-Морского Флота покажет Первый канал
Финансист подсказала способ не работать после 40 лет
Обсуждение (0)
О самом главном
Избранные духами, или Кто такие шаманы
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Первое таинство: как выбрать крестного и когда крестить ребенка
Магический лунный календарь на каждый день
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

Uynachalnica

ЦитатаМои личные оценки, пока это мои личные оценки, никем не подтвержденные, — речь идет о десяти процентах...

Desput

"в основном нацелен на мажоров и неадекватов", а толку то, страдать то будут обычные смертные

karuto

И это правильно. Держись от этого подальше.

karuto

Тут вы со своей напарницей в глубокой луже. Не обольщайтесь.
Sibnet.Ru