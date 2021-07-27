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Путин воспользовался парадом ВМФ и припугнул Запад

Источник:
Bloomberg
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Фото: © Пресс-служба президента России

Российский президент Владимир Путин воспользовался парадом в честь Дня Военно-Морского Флота, чтобы в очередной раз напомнить о военной мощи России, отмечают эксперты Bloomberg.

Российский лидер на церемонии, которая проводилась в его родном Санкт-Петербурге, расхвалил российское гиперзвуковое ядерное оружие, отмечает издание.

«Сегодня у Военно-Морского Флота России есть всё необходимое для гарантированной защиты родной страны, наших национальных интересов. Мы способны обнаружить любого подводного, надводного, воздушного противника и нанести ему, если потребуется, неотвратимый удар», — заявил Путин в своём выступлении перед памятником основателю ВМФ России Петру Первому.

Путин сделал акцент на стремительном превращении России в военно-морскую державу. Пройдя путь от «скромного петровского ботика», сегодня российский флот имеет в своем распоряжении «новейшие гиперзвуковые высокоточные системы вооружения, не имеющие до сих пор аналогов в мире, которые мы совершенствуем постоянно и успешно», отметил российский президент.

Эксперты Bloomberg напомнили, что празднование Дня Военно-Морского Флота прошло спустя месяц после инцидента в Черном море с британским эсминцем Defender. В июне Путин обвинил США и Великобританию в запланированной провокации у российской границы.

В военно-морском параде приняли участие более 50 кораблей. Церемония состоялась в преддверии 325-й годовщины российского флота. Помимо эсминцев, подводных лодок и штурмовых кораблей в акваторию Невы впервые вышел подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» проекта «Борей-А».

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