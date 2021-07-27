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#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Соискатели назвали самые популярные виды обмана в вакансиях

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Две трети россиян сталкивались с ложью в вакансиях – чаще всего неправда касается зарплаты и рабочих обязанностей, выяснили аналитики сервиса «Работа.ру».

В опросе приняли участие более 5 тысяч человек. 74% из них сталкивались с ложью работодателей в вакансиях. Из этого числа 79% заявили о несоответствии данных об уровне заявленной и фактической зарплаты. Еще 71% столкнулись с несоответствием списка обязанностей.

Две трети заявили, что заметили ложь об условиях труда, 45% опрошенных столкнулись с обманом об официальном оформлении выплат.

Также, согласно данным опроса, работодатели часто преувеличивают карьерные перспективы. Почти третьей части врали о графике работы. Также неправда касалась дружного коллектива, места работы, соцпакета и наличия командировок.

О том, то вакансия содержала недостоверную информацию, 40% опрошенных узнали на собеседованиях. 21% узнали правду перед трудоустройством от потенциальных коллег. 41% опрошенных узнали о лжи только после устройства на работу.

Тема: Делаем карьеру
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Uynachalnica

ЦитатаМои личные оценки, пока это мои личные оценки, никем не подтвержденные, — речь идет о десяти процентах...

Desput

"в основном нацелен на мажоров и неадекватов", а толку то, страдать то будут обычные смертные

karuto

И это правильно. Держись от этого подальше.

karuto

Тут вы со своей напарницей в глубокой луже. Не обольщайтесь.
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