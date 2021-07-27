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Россия выиграла бронзу в стрельбе из пневматической винтовки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Telegram-канал ОКР

Российские стрелки Сергей Каменский и Юлия Каримова завоевали бронзу Олимпийских игр в стрельбе из пневматической винтовки с десяти метров в миксте.

В противостоянии за третье место спортсмены из России одолели представителей Южной Кореи Квон Ын Чи и Нам Тэ Юн.

Золотые медали завоевали представители Китая Цянь Ян и Ян Хаожань, победившие в финале американцев Мэри Такер и Лукаса Козениески.

Каримовой 27 лет, она является двукратной чемпионкой Европы (2020), а также чемпионкой мира (2018). На счету 33-летнего Каменского две победы на чемпионате мира (2018), два золота Европейских игр (2019), а также семь золотых медалей чемпионата Европы.

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Спорт #Олимпиада 2020 #Летние виды
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зеля работай клоуном у тебя это лучше получается

Dead Пихтоc

Во!Наконец-то!Шерошка с Машерошкой тут!Жгите, посоны!

Uynachalnica

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