Россия выиграла бронзу в стрельбе из пневматической винтовки

Фото: © Telegram-канал ОКР
Российские стрелки Сергей Каменский и Юлия Каримова завоевали бронзу Олимпийских игр в стрельбе из пневматической винтовки с десяти метров в миксте.
В противостоянии за третье место спортсмены из России одолели представителей Южной Кореи Квон Ын Чи и Нам Тэ Юн.
Золотые медали завоевали представители Китая Цянь Ян и Ян Хаожань, победившие в финале американцев Мэри Такер и Лукаса Козениески.
Каримовой 27 лет, она является двукратной чемпионкой Европы (2020), а также чемпионкой мира (2018). На счету 33-летнего Каменского две победы на чемпионате мира (2018), два золота Европейских игр (2019), а также семь золотых медалей чемпионата Европы.
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