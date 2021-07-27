Росстат определил самый подешевевший продукт

Средняя цена килограмма лимонов за первое полугодие 2021 года снизилась более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Популярный «противовирусный» цитрус оказался самым подешевевшим продуктом, следует из данных Росстата.
В период с января по июнь текущего года средняя цена одного килограмма лимонов составила 131,9 рубля, в то время как в данный период 2020 года стоимость лимонов достигала 189,4 рубля за килограмм. Таким образом, лимоны стали самым подешевевшим за год продуктом питания, приводит РБК данные Росстата.
Почти на 10% снизилась стоимость чеснока за первые шесть месяцев 2021 года и составила 229,6 рубля за килограмм (254,5 рубля за килограмм в аналогичный период прошлого года).
В международной исследовательской компании GfK отметили рост цен на фрукты и овощи, при этом цены на лимоны, чеснок и лайм наоборот снизились.
По данным компании, за первые шесть месяцев текущего года средняя стоимость килограмма лимонов и лаймов снизилась на 31% к аналогичному периоду 2020 года — до 111,5 рубля, килограмма чеснока — на 9%, до 224,2 рубля.
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