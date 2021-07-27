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Аналитики заявили о вакцинации трети новосибирцев

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Более трети новосибирцев поставили прививку от коронавируса, об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного службы исследований сервиса по поиску работы HH.ru.

Согласно данным опроса, в котором приняли участие более 2 тысяч респондентов, 35% жителей Новосибирской области подтвердили, что уже вакцинировались, а еще 2% сообщили, что записались на прививку.

В целом по стране 29% жителей привились от коронавируса и 6% записались на прививку. Больше всего доля привитых среди высшего менеджмента и HR-специалистов.

«46% респондентов из Новосибирской области заявили, что ограничения в свободном посещении ресторанов, фитнес-центров и мероприятий не заставят их сделать прививку от коронавируса. Лишь 9% работников региона готовы вакцинироваться ради получения QR-кода», – сказано в сообщении.

При введении ограничений в виде QR-кодов 57% новосибирцев откажутся от посещения ресторанов и салонов красоты, а 61% перестанут ходить на культурные мероприятия.

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