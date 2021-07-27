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Тела с места крушения Ан-2 в Бурятии отправят на экспертизу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Следователи провели осмотр на месте предполагаемого крушения Ан-2 в Бурятии и обнаружили человеческие останки. Их отправят на судебно-медицинскую и генотипоскопическую экспертизы, сообщило Восточно-Сибирское СУ СК на транспорте.

В июле 2020 года самолет Ан-2 вылетел из поселка Кырен Тункинского района Бурятии. На борту воздушного судна находились два члена экипажа и четыре пассажира. Они вылетели, чтобы осмотреть местность для дальнейшей обработки тайги от тутового шелкопряда. Спустя некоторое время после взлета сигнал самолета пропал с радаров. Его разыскивали в течение года.

В субботу у следствия появилась информация, что группа туристов нашла воздушное судно. Из-за плохой погоды в горах вылететь на место сразу не получилось. Группа следователей и криминалистов отправились к месту предполагаемого крушения в воскресенье.

На месте авиакатастрофы следователи провели осмотр. Обнаружены останки тел членов экипажа и пассажиров. Они направлены в Иркутск для проведения судебно-медицинской и генотипоскопической экспертиз.

Восточно-Сибирское СУ СК РФ на транспорте возбудил уголовное дел по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

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