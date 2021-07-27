Еще один ребенок утонул в Новосибирске

Ребенок утонул в Обском водохранилище, сообщило во вторник СУ СКР по Новосибирской области. Это второй подобный случай за неделю.

По данным следствия, 11-летний мальчик утонул в районе пляжа «У моря Обского» в Советском районе Новосибирска. Ребенок купался с другом без присмотра взрослых.

Тело ребенка до сих пор не нашли, на месте происшествия работают спасатели. По факту ЧП проводится проверка.

В минувшее воскресенье из реки Ини в Первомайском районе Новосибирска достали тело семилетнего мальчика, который также утонул во время купания.