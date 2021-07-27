НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Еще один ребенок утонул в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
561 1
Фото: © СУ СКР по Новосибирской области

Ребенок утонул в Обском водохранилище, сообщило во вторник СУ СКР по Новосибирской области. Это второй подобный случай за неделю.

По данным следствия, 11-летний мальчик утонул в районе пляжа «У моря Обского» в Советском районе Новосибирска. Ребенок купался с другом без присмотра взрослых. 

Тело ребенка до сих пор не нашли, на месте происшествия работают спасатели. По факту ЧП проводится проверка.

В минувшее воскресенье из реки Ини в Первомайском районе Новосибирска достали тело семилетнего мальчика, который также утонул во время купания.

Еще по теме
Женщина в Новокузнецке поймала выпавшего из окна малыша
Тела с места крушения Ан-2 в Бурятии отправят на экспертизу
Двухлетняя девочка в Бурятии утонула в емкости с водой
Следователи выехали на место предполагаемого падения Ан-2 в Бурятии
смотреть все
ЧП #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Женщина в Новокузнецке поймала выпавшего из окна малыша
Аналитики заявили о вакцинации трети новосибирцев
Тела с места крушения Ан-2 в Бурятии отправят на экспертизу
Специалисты дали рекомендации по выбору электросамоката
Самое популярное
Игроки World of Warships отпразднуют День ВМФ
Россиян без прививок лишат зарплаты
Байден почувствовал себя президентом только после встречи с Путиным
Трансляцию парада ко Дню Военно-Морского Флота покажет Первый канал
Обсуждение (1)
Картина дня
Чубайс предрек России глобальный кризис
Депутат разработал правила продажи «красивых» автономеров
Пловцы Рылов и Колесников завоевали олимпийское золото и серебро
Ученый объяснил причину захлестнувших мир природных бедствий
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
54
Путин заявил о возможности ВМФ России уничтожить любого противника
19
Финансист подсказала способ не работать после 40 лет
16
Байден почувствовал себя президентом только после встречи с Путиным
16
Россиян без прививок лишат зарплаты
16
Зеленский прозрел по поводу отношения Запада к Украине
Sibnet.Ru