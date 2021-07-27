Эксперты «Сколково» одобрили проект иркутского аспиранта

Эксперты «Сколково» одобрили проект аспиранта Александра Говорина по повышению качества дизельного топлива. Он провел исследования по созданию биоразлагаемой добавки для улучшения качества дизельного топлива, сообщила пресс-служба Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ).

Исследования по созданию биоразлагаемой добавки для дизельного топлива ученый проводит с 2017 года. Основная идея проекта — повышение качества горючего за счет противоизносной присадки, состоящей из сложных эфиров и масел растительного происхождения.

Исследователи уверены, что химический состав способен улучшить эксплуатационные характеристики топлива. Новая технология обоснована и с экологической точки зрения, поскольку она позволит снизить потребление природных ресурсов.

Разработчики считают, что противоизносная присадка будет иметь спрос среди крупных нефтепереработчиков, включая АО «Ангарская нефтехимическая компания», АО «Ачинский НПЗ» и ООО «РН-Комсомольский НПЗ» (Хабаровский край).

Ученый проводил исследования в рамках малого инновационного предприятия (МИП) ООО «Зеленые технологии». Планируется, что компания молодого ученого станет резидентом центра «Сколково». Аспирант готовит необходимые документы для внесения в реестр участников проекта.