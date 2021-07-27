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Эксперты «Сколково» одобрили проект иркутского аспиранта

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Эксперты «Сколково» одобрили проект аспиранта Александра Говорина по повышению качества дизельного топлива. Он провел исследования по созданию биоразлагаемой добавки для улучшения качества дизельного топлива, сообщила пресс-служба Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ).

Исследования по созданию биоразлагаемой добавки для дизельного топлива ученый проводит с 2017 года. Основная идея проекта — повышение качества горючего за счет противоизносной присадки, состоящей из сложных эфиров и масел растительного происхождения.

Исследователи уверены, что химический состав способен улучшить эксплуатационные характеристики топлива. Новая технология обоснована и с экологической точки зрения, поскольку она позволит снизить потребление природных ресурсов.

Разработчики считают, что противоизносная присадка будет иметь спрос среди крупных нефтепереработчиков, включая АО «Ангарская нефтехимическая компания», АО «Ачинский НПЗ» и ООО «РН-Комсомольский НПЗ» (Хабаровский край).

Ученый проводил исследования в рамках малого инновационного предприятия (МИП) ООО «Зеленые технологии». Планируется, что компания молодого ученого станет резидентом центра «Сколково». Аспирант готовит необходимые документы для внесения в реестр участников проекта.

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