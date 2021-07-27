Красноярские полицейские задержали подозреваемую в убийстве бабушки

Сотрудники МВД в Красноярском крае задержали подозреваемую в убийстве пожилой женщины в одном из многоквартирных домов города Назарова. Преступление произошла в апреле, сообщила пресс-служба краевого ведомства.

Весной в дежурную часть МВД «Назаровский» поступило сообщение о том, что в одной из квартир обнаружено тело 80-летней пенсионерки с признаками насильственной смерти. В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось получить информация, что к преступлению может быть причастна женщина, накануне убийства заходившая в подъезд дома.

За время следствия также удалось установить, что злоумышленница вошла в квартиру через входную дверь, нанесла множество ударов тупым предметом по голове, после чего скрылась.

В понедельник сотрудники полиции установили личность подозреваемой. Ей оказалась ранее судимая 50-летняя жительница города Назарово. Она была задержана оперативниками.