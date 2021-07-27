НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Недра и ТЭК #Наука #Туризм #Гео #ЧП

Красноярские полицейские задержали подозреваемую в убийстве бабушки

Источник:
Sibnet.ru
149 0
Фото: © пресс-служба Росгвардии

Сотрудники МВД в Красноярском крае задержали подозреваемую в убийстве пожилой женщины в одном из многоквартирных домов города Назарова. Преступление произошла в апреле, сообщила пресс-служба краевого ведомства.

Весной в дежурную часть МВД «Назаровский» поступило сообщение о том, что в одной из квартир обнаружено тело 80-летней пенсионерки с признаками насильственной смерти. В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось получить информация, что к преступлению может быть причастна женщина, накануне убийства заходившая в подъезд дома.

За время следствия также удалось установить, что злоумышленница вошла в квартиру через входную дверь, нанесла множество ударов тупым предметом по голове, после чего скрылась.

В понедельник сотрудники полиции установили личность подозреваемой. Ей оказалась ранее судимая 50-летняя жительница города Назарово. Она была задержана оперативниками.

Еще по теме
Мошенники нашли способ взлома «Госуслуг» и оформления кредитов
Суд в Забайкалье вынес приговор убившему девятилетнюю соседку мужчине
Омича заподозрили в подавлении воли прихожан церкви. ВИДЕО
Омич отправится в колонию за смерть дочери-школьницы
смотреть все
Красноярск #Криминал #ЧП
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Еще один ребенок утонул в Новосибирске
Красноярские полицейские задержали подозреваемую в убийстве бабушки
Уникальная операция позволила сибирячке дышать самостоятельно
Санврачи перечисли способы борьбы с сезонной аллергией
Самое популярное
Путин указал на самый бессмысленный способ борьбы с Covid
NILETTO стал супергероем в новом клипе
Байден почувствовал себя президентом только после встречи с Путиным
Трансляцию парада ко Дню Военно-Морского Флота покажет Первый канал
Обсуждение (0)
О самом главном
Избранные духами, или Кто такие шаманы
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Первое таинство: как выбрать крестного и когда крестить ребенка
Магический лунный календарь на каждый день
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

Uynachalnica

А ПФР, в ответ на это, приведет 1000 способов, как вам добыть губозакаточную машинку!

Uynachalnica

Паша, с тобой бороться время зря тратить! Сам со временем на нет сойдешь, где-нибудь в сугробе, или печень...

aneodicraure

зеля работай клоуном у тебя это лучше получается

Uynachalnica

Вся выстроенная система вакцинации - коту... Оказалось, что это как с гонконгским и прочими гриппами,...
Sibnet.Ru