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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Депутат разработал правила продажи «красивых» автономеров

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

«Красивые» автомобильные номера, состоящие из одинаковых букв или цифр, надо продавать на аукционах, а вырученные средства направлять в дорожные фонды регионов — соответствующий законопроект разработал депутат ЛДПР Александр Шерин, документ размещен в думской электронной базе.

Согласно законопроекту, под особой серией подразумеваются знаки, состоящие из одинаковых букв или цифр, или включающие в себя два ноля либо один ноль слева с повторением в серии кода региона. Резервирование таких знаков будет осуществляться как гражданами, так и юридическими лицами «на открытом аукционе, проводимом посредством электронных торгов». При этом такие знаки нельзя будет использовать на государственном или муниципальном транспорте.

Перепродавать «красивые» номерные знаки будет запрещено, обязанность по организации и проведению таких аукционов возлагается на ГИБДД. «Входной билет» на аукцион, по законопроекту, устанавливается на уровне 10% от госпошлины за регистрацию транспортных средств. В такую же сумму обойдется и минимальное ценовое предложение за номер. Информация о выставляемых на продажу номерах будет публиковаться за семь дней до начала аукциона, который будет проходить сутки — с 15.00 до 15.00 следующего дня.

Доходы, полученные от продажи государственных регистрационных знаков с «особой» серией с аукциона, будут поступать в дорожный фонд того субъекта Российской Федерации, на территории которого осуществляется выдача таких регистрационных знаков.

Как указал автор законопроекта в пояснительной записке, «подобная инициатива вносилась в Государственную думу в 2015 году, однако до сих пор идею не удается претворить в жизнь, а нелегальные доходы и теневой рынок по продаже государственных номеров имеют место быть до сих пор».

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