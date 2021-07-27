НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Уникальная операция позволила сибирячке дышать самостоятельно

Источник:
Sibnet.ru
190 0
Фото: © Sibnet.ru

Выполненная в новосибирском центре Мешалкина уникальная операция позволила 50-летней жительнице Улан-Удэ дышать самостоятельно, без кислородной маски, сообщила пресс-служба учреждения.

50-летняя жительница Улан-Удэ страдала редкой врожденной патологией легочных сосудов: двусторонней артериовенозной мальформацией (аномальным соединением между артериями и венами) в нижних долях обоих легких. 

Заболевание прогрессировало. Женщина уже не могла свободно передвигаться без кислородной маски. Другие больницы не могли предложить оптимальный метод лечения.

Эмболизация (закупорка кровеносного сосуда специальным веществом) – единственный метод, который может помочь в такой ситуации. Первым этапом малоинвазивной процедуры специалисты центра закрыли патологическое сообщение между сосудами левого легкого, что сразу отразилось на состоянии больной. 

Через 10 суток наблюдения выполнили второй этап – закрыли артериовенозную мальформацию правого легкого. Сатурация пришла в норму.

«Результат стал очевиден сразу: насыщение крови кислородом росло в ходе операции. Сейчас женщина может дышать полной грудью без вспомогательных устройств. Вмешательство позволило значительно улучшить качество ее жизни», – рассказал заведующий научно-исследовательским отделом эндоваскулярной хирургии Олег Крестьянинов.

Еще по теме
Санврачи перечисли способы борьбы с сезонной аллергией
Медик в Томске уничтожала вакцину от COVID
Минздрав разрешил Biocad испытания новой вакцины от COVID
Вспышка COVID-19 произошла в детском лагере на Алтае
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Еще один ребенок утонул в Новосибирске
Красноярские полицейские задержали подозреваемую в убийстве бабушки
Уникальная операция позволила сибирячке дышать самостоятельно
Санврачи перечисли способы борьбы с сезонной аллергией
Самое популярное
Путин указал на самый бессмысленный способ борьбы с Covid
NILETTO стал супергероем в новом клипе
Байден почувствовал себя президентом только после встречи с Путиным
Трансляцию парада ко Дню Военно-Морского Флота покажет Первый канал
Обсуждение (0)
О самом главном
Избранные духами, или Кто такие шаманы
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Первое таинство: как выбрать крестного и когда крестить ребенка
Магический лунный календарь на каждый день
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

Uynachalnica

А ПФР, в ответ на это, приведет 1000 способов, как вам добыть губозакаточную машинку!

Uynachalnica

Паша, с тобой бороться время зря тратить! Сам со временем на нет сойдешь, где-нибудь в сугробе, или печень...

aneodicraure

зеля работай клоуном у тебя это лучше получается

Uynachalnica

Вся выстроенная система вакцинации - коту... Оказалось, что это как с гонконгским и прочими гриппами,...
Sibnet.Ru