Уникальная операция позволила сибирячке дышать самостоятельно

Выполненная в новосибирском центре Мешалкина уникальная операция позволила 50-летней жительнице Улан-Удэ дышать самостоятельно, без кислородной маски, сообщила пресс-служба учреждения.

50-летняя жительница Улан-Удэ страдала редкой врожденной патологией легочных сосудов: двусторонней артериовенозной мальформацией (аномальным соединением между артериями и венами) в нижних долях обоих легких.

Заболевание прогрессировало. Женщина уже не могла свободно передвигаться без кислородной маски. Другие больницы не могли предложить оптимальный метод лечения.

Эмболизация (закупорка кровеносного сосуда специальным веществом) – единственный метод, который может помочь в такой ситуации. Первым этапом малоинвазивной процедуры специалисты центра закрыли патологическое сообщение между сосудами левого легкого, что сразу отразилось на состоянии больной.

Через 10 суток наблюдения выполнили второй этап – закрыли артериовенозную мальформацию правого легкого. Сатурация пришла в норму.

«Результат стал очевиден сразу: насыщение крови кислородом росло в ходе операции. Сейчас женщина может дышать полной грудью без вспомогательных устройств. Вмешательство позволило значительно улучшить качество ее жизни», – рассказал заведующий научно-исследовательским отделом эндоваскулярной хирургии Олег Крестьянинов.