Санврачи перечисли способы борьбы с сезонной аллергией

Лето становится испытанием для аллергиков, при этом симптомы могут появиться, как в мае, когда «пылят» растения, так и в конце лета, когда активна пыльца некоторых видов растений. Но есть способы самостоятельно облегчить симптомы, сообщила пресс-служба Роспортебнадзора по Бурятии.

«При появлении симптомов аллергического ринита лучше сразу консультироваться с аллергологом, так будет быстрее подобрано лечение. Самостоятельно справиться с аллергией — довольно сложная задача», — прокомментировала пресс-служба.

Но облегчить симптомы во время активного цветения можно. Во-первых, нужно ограничить пребывание на свежем воздухе. На улице лучше находиться в солнцезащитных очках, чтобы защитить глаза от попадания пыльцы.

По возвращению домой переодеться, принять душ или ванну, умыться, промыть нос и смыть пыльцу с кожи, лица и волос. Дома желательно держать окна закрытыми, периодически пылесосить, мыть полы, протирать пыль.

Следить за концентрацией аллергенов в воздухе можно с помощью специальных приложений для смартфонов или на сайтах.

В большинстве случаев сезонная аллергия хорошо контролируется, резюмировали специалисты Роспотребнадзора. Главное — подобрать лечение, но только не самостоятельно или по совету знакомых, а вместе с врачом.